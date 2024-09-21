Малиновский получил ужасную травму в матче чемпионата Италии (фото)

Руслана забрали с поля на носилках.
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил серьезную травму в матче 5-го тура итальянской Серии А с "Венецией".
В начале второго тайма, при счете 0:0, Малиновский, который появился на поле в стартовом составе "грифонов", пошел в неудачный подкат, в результате чего у него вывернулся голеностоп.
На поле появились врачи, оказавшие 31-летнему украинцу первую помощь. Продолжить матч он не смог. Руслана забрали с поля на носилках.
В этом сезоне Малиновский провел пять матчей за "Дженоа" в чемпионате Италии, результативными действиями не отмечался.
После четырех туров команда Руслана с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.
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