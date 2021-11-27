Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Ювентус" в поединке Серии А (видео)

Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Ювентус" в поединке Серии А (видео)

Подопечные Джан Пьеро Гасперини закрепились в зоне Лиги чемпионов.

"Ювентус" на своем поле проиграл "Аталанте" в матче 14-го тура итальянской Серии А - 0:1 .

Автором единственного гола в центральном поединке отчетного тура стал Дуван Сапата. Колумбийский нападающий "бергамасков" поразил ворота "бьянконери" на 28-й минуте.

Отметим, что в компенсированное время "Ювентус" мог избежать поражения, но Пауло Дибала со штрафного удара встряхнул каркас ворот.

Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен за три минуты до конца основного времени. На 37-й минуте Малиновский получил желтую карточку.