Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Ювентус" в поединке Серии А (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Ювентус" в поединке Серии А (видео)

Associated Press

Подопечные Джан Пьеро Гасперини закрепились в зоне Лиги чемпионов.

"Ювентус" на своем поле проиграл "Аталанте" в матче 14-го тура итальянской Серии А - 0:1.

Автором единственного гола в центральном поединке отчетного тура стал Дуван Сапата. Колумбийский нападающий "бергамасков" поразил ворота "бьянконери" на 28-й минуте.

Отметим, что в компенсированное время "Ювентус" мог избежать поражения, но Пауло Дибала со штрафного удара встряхнул каркас ворот.

Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен за три минуты до конца основного времени. На 37-й минуте Малиновский получил желтую карточку.

  • "Аталанта" (28 очков) продолжает находиться на четвертой строчке в Серии А. "Бергамаски" сравнялись по очкам с "Интером", который идет третьим и провел на одну игру меньше. "Ювентус" (21 балл) остался на восьмом месте.
  • В следующем туре Чемпионата Италии "бергамаски" 30 ноября примут "Венецию", а подопечные Массимилиано Аллегри в тот же день на выезде сыграют против аутсайдера лиги "Салернитаны".
Следующая публикация