Малиновский помог "Марселю" одержать победу и выйти на второе место в чемпионате Франции (видео)

"Марсель" в выездном матче 21-го тура чемпионата Франции оказался сильнее "Нанта" – 0:2 .

Оба гола гости забили во втором тайме. На 57-й минуте в свои ворота мяч срезал бразильский защитник команды хозяев Жоау Виктор.

А на 90+2-й минуте точку в этом поединке поставил марокканский хавбек "провансальцев" Аззедин Унахи.

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте на Маттео Гендузи. Отметим, что на 17-й минуте украинец получил желтую карточку.

Обзор матча

Для Малиновского это был пятый матч за "Марсель" с момента его перехода из итальянской "Аталанты". Результативными действиями украинец пока не отличался.

"Марсель" с 46 очками поднялся на вторую позицию в чемпионате Франции. "Провансальцы" обошли в таблице "Ланс" (45 баллов), который потерпел поражение от "Ниццы" – 0:1. Возглавляет Лигу 1 с 51 зачетным пунктом ПСЖ. В свою очередь, "Нант" с 22 очками идет на 13-м месте.

В следующем туре команда Малиновского 5 февраля примет "Ниццу", а "Нант" в этот же день на выезде сыграет против "Аяччо".

Напомним, недавно Малиновский оказался в эпицентре скандала из-за своих объятий с российским легионером "Монако" Александром Головиным. Украинцу пришлось извиняться в соцсетях.

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