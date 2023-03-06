Малиновский помог "Марселю" одержать победу над жертвой "Шахтера" в чемпионате Франции (видео)

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского обыграл "Ренн" в выездном матче 26-го тура чемпионата Франции – 0:1 .

Единственный гол в этом поединке гости забили во втором тайме. Автором результативного удара на 57-й минуте стал Сеад Колашинац, отличившийся после розыгрыша штрафного.

Украинский полузащитник "провансальцев" Руслан Малиновский начал игру на скамейке для запасных, но вышел на замену в перерыве вместо Маттео Гендузи. Этот матч стал для украинца 12-м в футболке "Марселя" во всех турнирах.

Обзор матча

"Марсель" (55 очков) занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидера чемпионата – ПСЖ – на 8 баллов. "Ренн", вылетевший от донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, с 46 пунктами находится на пятой позиции.

В следующем туре команда Игоря Тудора 12 марта примет "Страсбур" украинца Эдуарда Соболя. Днем ранее "Ренн" на выезде сыграет с "Осером".

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