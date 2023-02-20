Малиновский помог "Марселю" оформить яркий камбэк в матче чемпионата Франции (видео)

"Провансальцы" перевернули ход игры после выхода украинца на замену.

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского одержал волевую победу над "Тулузой" в выездном матче 24-го тура чемпионата Франции – 2:3 .

Первый тайм остался за хозяевами – уже на третьей минуте встречи отличился Тейс Даллинга.

Сразу после перерыва на поле вышел Малиновский, начавший матч на скамейке для запасных. После появления украинца "Марсель" трижды подряд поразил ворота соперника – свои имена в протокол поединка записали Шансель Мбэмба, Дженгиз Ундер и Нуну Тавареш.

За три минуты до конца основного времени матча хозяева сократили отставание усилиями Адо Онайву, однако спастись от поражения "Тулуза" не сумела.

Обзор матча

После этой победы "Марсель" (52 очка) вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует с 57 баллами ПСЖ. На третьей строчке – "Монако" (50). "Тулуза" (32 пункта) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре команда Малиновского 26 февраля будет принимать ПСЖ. В тот же день "Тулуза" на выезде сыграет с "Реймсом".

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