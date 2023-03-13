Малиновский помог забить гол, но "Марсель" за минуту упустил победу над командой Соболя (видео)

Украинское дерби в чемпионате Франции не определило более сильного.

"Марсель" Руслана Малиновского сыграл вничью со "Страсбуром" другого украинца Эдуарда Соболя в матче 27-го тура чемпионата Франции – 2:2 .

На 29-й минуте "Марсель" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Леонардо Балерди.

На старте второго тайма "провансальцы" вышли вперед – Шансель Мбемба с близкого расстояния добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей отразил мощный удар Малиновского низом со штрафного.

На 76-й минуте Алексис Санчес укрепил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

Однако удержать победу команда Малиновского не смогла. На 81-й минуте украинца заменил на поле Маттео Гендузи, после чего "провансальцы" дважды пропустили в течение одной минуты. Забив на 88-й и 89-й минутах, Жан-Юд Аолу спас для "Страсбура" ничью.

Отметим, что Соболь начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 67-й минуте. За семь минут до конца основного времени украинский защитник получил желтую карточку.

Обзор матча

Для Малиновского этот матч стал 13-м за "Марсель" во всех турнирах, на его счету 2 забитых гола. Соболь провел в составе "Страсбура" 8 поединков, сделал один ассист.

После этого матча "Марсель" (56 очков) остался на втором месте в чемпионате Франции, отставая от лидера чемпионата – ПСЖ – на 10 зачетных пунктов. "Страсбур" с 23 баллами располагается на 15-й строчке.

В следующем туре клуб Малиновского на выезде сыграет против "Реймса", а "Страсбур" будет принимать "Осер". Оба матча состоятся 19 марта.

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