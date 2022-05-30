Малиновский попал в необычную сборную футболистов Серии А

Малиновский попал в необычную сборную футболистов Серии А

Игрок "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский оказался в символической и одновременно уникальной команде Чемпионата Италии.

Так, 29-летний полузащитник оказался среди футболистов, имеющих статус "самых ценных", но у них вскоре завершаются контракты.

Соответствующий список составил авторитетный портал Transfermarkt. Кроме украинца, в команде оказались следующие исполнители: Алекс Мерет ("Наполи"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Стефан Де Врай ("Интер"), Милан Шкринияр ("Интер"), Вилфред Синго ("Торино"), Маттиас Сванберг ("Болонья"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Луис Муриэль ("Аталанта") и Жоау Педру ("Кальяри").

Отметим, что Малиновский в 2019 году подписал с "бергамасками" четырехлетний контракт, поэтому его трудовое соглашение истекает через год.

Добавим, что в этом сезоне на счету Малиновского 41 поединок во всех турнирах, десять забитых голов и шесть ассистов. В частности, Руслан принял участие в 30 играх Серии А, отличился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент игрок "Аталанты" в составе сборной Украины готовится к сверхважному выездному поединку плей-офф отбора в Чемпионат мира-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени;

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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