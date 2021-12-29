Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам 2021 года

Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам 2021 года

28-летний украинский был одним из лучших в Чемпионате Италии.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую команду Серии А в 2021 году по версии SofaScore.

Статистический портал поставил Руслану среднюю отметку 7,44 балла. Это второй лучший показатель после нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье - 7,51.

Отметим также, что Малиновский - единственный представитель "Аталанты" в этой символической сборной года.

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Napoli является стороной, представленной в качестве лучших игроков в нашем XI веке, при том, что его captain Lorenzo Insigne stands out as Series A Player of the Year. pic.twitter.com/V8E0wGxQzs — SofaScore (@SofaScoreINT) December 29, 2021

В 2021 году Малиновский провел 42 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач. Украинец стал лучшим ассистентом элитного дивизиона Италии по итогам сезона-2020/21.

После 19 туров "Аталанта" идет четвертой в таблице Серии А, набрав 38 баллов.

В следующем, 20-м туре Серии А, команда Малиновского примет "Торино". Игра состоится 6 января после короткой зимней паузы в чемпионате.

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