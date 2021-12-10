Малиновский попал в символическую сборную своей группы в Лиге чемпионов

Малиновский попал в символическую сборную своей группы в Лиге чемпионов

Он принял участие в пяти из шести поединках.

Украинский футболист итальянской " Аталанты " Руслан Малиновский попал в символическую сборную своей группы Лиги чемпионов.

Так, статистический портал WhoScored, ориентируясь на свои оценки, составил символическую сборную квартета F по итогам группового раунда самого престижного клубного турнира Европы. Получив оценку в 7,1 балла, 28-летний полузащитник оказался в числе одиннадцати лучших.

Кроме Малиновского, там оказались еще два игрока "Аталанты" — Рафаэль Толои и Хосе Луис Паломино.

whoscored.com

Отметим, что Малиновский принял участие в пяти из шести игр на групповой стадии Лиги чемпионов. Там украинец отметился одним забитым голом, проведенным в поединке 6-го тура против испанского "Вильярреала".

Вашему вниманию видео с этим мячом.

"Аталанта" продолжит свой путь в Лиге Европы, ведь в очной дуэли уступила "Вильярреалу" за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов ;

; Группу "Аталанты" выиграл английский "Манчестер Юнайтед", а швейцарский "Янг Бойз" занял последнюю позицию;

В этом сезоне на счету Малиновского 20 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.

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