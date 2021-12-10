Малиновский попал в символическую сборную своей группы в Лиге чемпионов

Он принял участие в пяти из шести поединках.
Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную своей группы Лиги чемпионов.
Так, статистический портал WhoScored, ориентируясь на свои оценки, составил символическую сборную квартета F по итогам группового раунда самого престижного клубного турнира Европы. Получив оценку в 7,1 балла, 28-летний полузащитник оказался в числе одиннадцати лучших.
Кроме Малиновского, там оказались еще два игрока "Аталанты" — Рафаэль Толои и Хосе Луис Паломино.
Отметим, что Малиновский принял участие в пяти из шести игр на групповой стадии Лиги чемпионов. Там украинец отметился одним забитым голом, проведенным в поединке 6-го тура против испанского "Вильярреала".
Вашему вниманию видео с этим мячом.
- "Аталанта" продолжит свой путь в Лиге Европы, ведь в очной дуэли уступила "Вильярреалу" за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов;
- Группу "Аталанты" выиграл английский "Манчестер Юнайтед", а швейцарский "Янг Бойз" занял последнюю позицию;
- В этом сезоне на счету Малиновского 20 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.
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