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Малиновский попал в топ-10 успешных дриблеров отбора на ЧМ-2022

Малиновский попал в топ-10 успешных дриблеров отбора на ЧМ-2022

Associated Press

Сейчас игрок находится вне заявки "сине-желтых".

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский оказался в списке лучших дриблеров квалификации к Чемпионату мира-2022.

Так, по информации WhoScored, 28-летний полузащитник совершил 81,3% успешных обводок соперника. Это, в конце концов, позволило Малиновскому занять шестую строчку в рейтинге.

Вашему вниманию топ-10 футболистов по этому критерию.

Отметим, что Малиновский, который ранее остро отреагировал на слухи о конфликте с Петраковым, не получил вызов от тренерского штаба "сине-желтых" на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Перед приходом нового наставника в национальную команду Руслан сыграл в отборе три полных матча, когда с ней работал Андрей Шевченко.

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  • Недавно украинцы одержали свою первую победу на этом отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1. Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды;
  • После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Боснийцы идут следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;
  • Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии.

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