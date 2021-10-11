Малиновский попал в топ-10 успешных дриблеров отбора на ЧМ-2022

Сейчас игрок находится вне заявки "сине-желтых".
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский оказался в списке лучших дриблеров квалификации к Чемпионату мира-2022.
Так, по информации WhoScored, 28-летний полузащитник совершил 81,3% успешных обводок соперника. Это, в конце концов, позволило Малиновскому занять шестую строчку в рейтинге.
Вашему вниманию топ-10 футболистов по этому критерию.
Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (> 10 attempts)— WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021
Tsimikas — 91.2
De Jong — 89.5
Churlinov — 87.5
Mount — 84.6
Grealish — 81.8
Malinovskiy — 81.3
Golovin — 80
Odegaard — 78.9
Foden — 76.9
Kovacic — 75
Отметим, что Малиновский, который ранее остро отреагировал на слухи о конфликте с Петраковым, не получил вызов от тренерского штаба "сине-желтых" на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
Перед приходом нового наставника в национальную команду Руслан сыграл в отборе три полных матча, когда с ней работал Андрей Шевченко.
Читайте также: Отбор на ЧМ-2022: группы и турнирные таблицы
- Недавно украинцы одержали свою первую победу на этом отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1. Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды;
- После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Боснийцы идут следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;
- Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии.