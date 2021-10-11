Малиновский попал в топ-10 успешных дриблеров отбора на ЧМ-2022

Малиновский попал в топ-10 успешных дриблеров отбора на ЧМ-2022

Сейчас игрок находится вне заявки "сине-желтых".

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский оказался в списке лучших дриблеров квалификации к Чемпионату мира-2022.

Так, по информации WhoScored, 28-летний полузащитник совершил 81,3% успешных обводок соперника. Это, в конце концов, позволило Малиновскому занять шестую строчку в рейтинге.

Вашему вниманию топ-10 футболистов по этому критерию.

Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (> 10 attempts)



Tsimikas — 91.2

De Jong — 89.5

Churlinov — 87.5

Mount — 84.6

Grealish — 81.8

Malinovskiy — 81.3

Golovin — 80

Odegaard — 78.9

Foden — 76.9

Kovacic — 75 — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021

Отметим, что Малиновский, который ранее остро отреагировал на слухи о конфликте с Петраковым, не получил вызов от тренерского штаба "сине-желтых" на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Перед приходом нового наставника в национальную команду Руслан сыграл в отборе три полных матча, когда с ней работал Андрей Шевченко.

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Недавно украинцы одержали свою первую победу на этом отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1 . Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды;

. Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды; После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Боснийцы идут следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии.

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