Малиновский признан лучшим футболистом Серии А по итогам февраля

Малиновский признан лучшим футболистом Серии А по итогам февраля

За последний месяц зимы он провел три поединка.

Украинский футболист итальянской " Аталанты " Руслан Малиновский признан лучшим футболистом Серии А по итогам февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Чемпионата Италии.

За последний месяц зимы 28-летний полузащитник "бергамасков" провел три матча и отличился одним голом. Да, статистика недостаточно зрелищна, однако, вероятно, болельщики решили поддержать Малиновского, который сейчас переживает трудные времена из-за вторжения России в Украину.

В этом сезоне на счету Малиновского 31 поединок во всех турнирах, девять забитых голов и две результативные передачи;

В настоящее время "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 27 сыгранных матчей в активе "бергамасков" 47 очков и есть еще игра в запасе.

Малиновский становился лучшим игроком Серии А в мае 2021 года — тогда же украинец стал лучшим ассистентом внутреннего первенства.

Ранее рассказывалось о том, что шедевральный гол Руслана в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале.