За последний месяц зимы он провел три поединка.
Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом Серии А по итогам февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Чемпионата Италии.
За последний месяц зимы 28-летний полузащитник "бергамасков" провел три матча и отличился одним голом. Да, статистика недостаточно зрелищна, однако, вероятно, болельщики решили поддержать Малиновского, который сейчас переживает трудные времена из-за вторжения России в Украину.
Ti presentiamo il #POTM di @EASPORTSFIFA для febbraio. @malinovskyi18 @Atalanta_BC @EA_FIFA_Italia #FIFA22 #FUT pic.twitter.com/4IamEbJweo— Lega Serie A (@SerieA) 8 марта 2022
- В этом сезоне на счету Малиновского 31 поединок во всех турнирах, девять забитых голов и две результативные передачи;
- В настоящее время "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 27 сыгранных матчей в активе "бергамасков" 47 очков и есть еще игра в запасе.
Малиновский становился лучшим игроком Серии А в мае 2021 года — тогда же украинец стал лучшим ассистентом внутреннего первенства.
Ранее рассказывалось о том, что шедевральный гол Руслана в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале.