Малиновский прокомментировал победу над Исландией и выход в плей-офф отбора ЧМ-2026

Руслан Малиновский / © УАФ

Реклама

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Исландией (2:0) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

"Это было самое главное сегодня – самоотдача, заряженность, игровая дисциплина. В первом тайме мы играли неплохо, не хватало завершения. Время истекало, и когда оставалось все меньше времени, они низко сели. Потом было уже трудно раскрывать, находить пространство между линиями.

Ребята, которые вышли на замену, очень усилили игру – Гуцуляк отдал передачу, Зубков забил гол. Все очень рады. Конечно, они уже тянули время в конце, но, если брать всю игру, сегодня все отработали на 100 процентов. Поздравляю всех болельщиков, сегодня атмосфера была отлчной. Всех с победой, всю Украину.

Реклама

Немного злой был, потому что были моменты, в которых нужно выжимать немного больше. Ну, ничего страшного, это футбол. Сегодня поле тяжелое было. Но самое главное – что выиграли.

Мы закрыли этот год победой. Считаю, что провели очень классную игру, и мы заслужили эту победу сегодня", – сказал Малиновский в комментарии MEGOGO.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Реклама

Своих соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026.