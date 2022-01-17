Малиновский пропустит второй подряд матч "Аталанты" в Серии А: названа причина

Малиновский пропустит второй подряд матч "Аталанты" в Серии А: названа причина

Украинский футболист не получил еще вторую дозу вакцины.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не сможет помочь своей команде в поединке 23-го тура итальянской Серии А против "Лацио", запланированном на 22 января.

Как сообщает TuttoAtalanta, 28-летний украинец лишен возможности поучаствовать в матче, поскольку не вакцинирован.

С 10 января в Италии вступил в силу новый COVID-протокол. Теперь игроки обязаны иметь зеленый сертификат о вакцинации для посещения стадиона. Сообщается, что Малиновский, а также словенский хавбек Иосиф Иличич уже получили первую дозу вакцины, однако вернуться в игру они смогут только через 15 дней после прививки.

Ранее по этой же причине польский вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный не сыграл против "Интера" в Суперкубке Италии.

Добавим, что поединок 22-го тура итальянской Серии А против "Интера" украинский футболист пропустил из-за положительного теста на коронавирус. Без Малиновского "бергамаски" дома сумели отобрать очки у текущего лидера чемпионата - 0:0 .

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 23 матча за итальянский клуб во всех тунирах, 6 голов и 2 ассиста.

После 21 сыгранного матча "Аталанта" занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем зачете 42 пункта. Лидирует в чемпионате с 50 очками "Интер".

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