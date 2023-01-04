Малиновский против Коваленко: "Аталанта" в компенсированное время избежала поражения в украинском дерби

Оба украинца вышли на поле во втором тайме.

"Аталанта" в выездном матче 16-го тура итальянской Серии А сыграла вничью со "Специей" – 2:2 .

Хозяева дважды забили в первом тайме – отличились Эммануэль Квартсин Гьяси и М'Бала Нзола.

Однако "бергамаскам" удалось совершить камбэк. На 77-й минуте Расмус Гейлунд сократил отставание, а в компенсированное время Марио Пашалич спас "Богиню" от поражения.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский и его соотечественник Виктор Коваленко, выступающий за "Специю" в аренде из клуба из Бергамо, вышли на поле во втором тайме – на 81-й и 78-й минутах соответственно. Результативными действиями представители Украины не отличились.

"Аталанта" с 28 очками идет на шестом месте в Серии А. "Специя" с 14 баллами занимает 17-е место.

В следующем туре команда Джан Пьеро Гасперини 9 января на выезде сыграет против "Болоньи", а "Специя" 8 января примет "Лечче".

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