Малиновский расстроится: "Аталанта" отправила в аренду футболиста сборной Украины

Виктор Коваленко официально перебрался в "Специю".
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Специи".
25-летний футболист перешел в новую команду на правах аренды. Об этом "Специя" сообщила у себя в соцсетях.
Ранее авторитетный журналист Николо Скира сообщал, что в арендное соглашение будет включено право выкупа.
Коваленко перешел в "Аталанту" зимой этого года, став одноклубником своего партнера по национальной сборной Руслана Малиновского. Однако, за "бергамасков" Виктор сыграл всего 4 минуты.
На Евро-2020 Коваленко не поехал в составе сборной Украины из-за травмы.
- В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А, "Специя" финишировала 15-й.
- Новый сезон в Чемпионате Италии стартует в субботу, 21 августа.