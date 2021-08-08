Малиновский расстроится: "Аталанта" отправила в аренду футболиста сборной Украины

Виктор Коваленко официально перебрался в "Специю".

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Специи".

25-летний футболист перешел в новую команду на правах аренды. Об этом "Специя" сообщила у себя в соцсетях.

Ранее авторитетный журналист Николо Скира сообщал, что в арендное соглашение будет включено право выкупа.

Коваленко перешел в "Аталанту" зимой этого года, став одноклубником своего партнера по национальной сборной Руслана Малиновского. Однако, за "бергамасков" Виктор сыграл всего 4 минуты.

На Евро-2020 Коваленко не поехал в составе сборной Украины из-за травмы.

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А, "Специя" финишировала 15-й.

Новый сезон в Чемпионате Италии стартует в субботу, 21 августа.

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