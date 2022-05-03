Малиновский роскошным ассистом помог "Аталанте" спастись от поражения в матче Серии А (видео)

Малиновский роскошным ассистом помог "Аталанте" спастись от поражения в матче Серии А (видео)

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голевой передачей в поединке 35-го тура Серии А против "Салернитаны".

Малиновский начал встречу в Бергамо на скамье запасных, но вышел на замену на 76-й минуте, когда его команда уступала со счетом 0:1.

За две минуты до конца основного времени украинец сделал шикарный дальний ассист на Марио Пашалича, который и сравнял счет в матче.

Видео голевой передачи Малиновского

Больше голов команды не забивали. Противостояние завершилось вничью - 1:1.

Для Малиновского этот поединок стал 28-м в нынешнем сезоне Серии А. На его счету шесть голов и три результативных передачи.

В настоящее время "Аталанта" с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. "Салернитана" идет в зоне вылета на 18-й позиции, имея 26 зачетных баллов.

В следующем туре Серии А "бергамаски" 8 мая на выезде сыграют против "Специи", а "Салернитана" 5 мая примет последнюю команду чемпионата - "Венецию".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что итальянский вратарь, защищавший Украину от оккупантов, получил ранение и вернулся домой.

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