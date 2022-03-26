Малиновский с женой посетил детей-сирот, покинувших Украину из-за войны (фото)

Сирот из Бердянска разместили в одной из итальянских гостиниц.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил в Италии украинских детей-сирот, которым пришлось покинуть Украину из-за вторжения российских оккупантов.

Об этом Роксана сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы встречались с детьми, которые выбрались из Бердянска. В общей сложности к нам смогли приехать 115 и 5 воспитателей. Их любезно разместили в одном из отелей в живописном месте в горах.

Это было сделать не просто, я очень рада, что детям нашли такое хорошее место. Конечно, это очень дорого стоит людям, которые взяли на себя такую задачу и это невероятно", — написала жена полузащитника.

Напомним, что баскетбольный клуб "Днепр" решил собрать гуманитарную помощь для детей с ДЦП.

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