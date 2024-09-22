Малиновский успешно перенес операцию после тяжелой травмы: известны подробности

В ближайшие дни Руслан приступит к реабилитации.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский перенес операцию после тяжелой травмы, полученной накануне в матче 5-го тура итальянской Серии А с "Венецией".

Как сообщается на официальной странице "грифонов" в Instagram, хирургическое вмешательство было успешным. В ближайшие дни 31-летний украинец приступит к реабилитации.

"Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни начнет реабилитацию на базе клуба", – говорится в заявлении клуба.

Руслан Малиновский / Фото: instagram.com/genoacfc

Ранее "Дженоа" сообщила, что у Малиновского травма правой лодыжки – вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Сроки восстановления Руслана станут известны позже.

В этом сезоне Малиновский провел пять матчей за "Дженоа" в чемпионате Италии, результативными действиями не отмечался.

Матч "Венеция" – "Дженоа" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Сейчас команда Малиновского с 5 очками после пяти матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

Следующий поединок "грифоны" проведут в среду, 25 сентября, против "Сампдории" в рамках второго раунда Кубка Италии. В субботу, 28 сентября, "Дженоа" примет "Ювентус" в чемпионате Италии.

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