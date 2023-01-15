Малиновский впервые вышел в старте "Марселя" и помог выиграть матч чемпионата Франции (видео)

Украинский полузащитник Руслан Малиновский впервые вышел в стартовом составе "Марселя". Это произошло в матче 19-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".

Малиновский провел на поле 66 минут, после чего его заменил Димитри Пайет. Результативным действием за отведенное время украинцу отличиться не удалось. Однако команда Руслана одержала уверенную победу со счетом 3:1.

Начало встречи оказалось не слишком успешным для "провансальцев" – на 29-й минуте Терем Моффи вывел гостей вперед.

Однако затем команда Игоря Тудора отправила в ворота соперника три безответных мяча. На 38-й минуте счет сравнял Сеад Колашинац. А после перерыва хозяева забили еще дважды – на 53-й минуте точный удар нанес Алексис Санчес, а на 59-й итог противостояния установил Джордан Веретту.

Обзор матча

Для Малиновского это был второй матч за "Марсель". 9 января 2023 года украинец официально перебрался во французский клуб из итальянской "Аталанты". Уже через несколько дней Руслан дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче Лиги 1 против "Труа".

"Марсель" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Выше располагаются только "Ланс" (44) и ПСЖ (47). "Лорьян" идет на шестой позиции, имея в своем активе 32 балла.

На следующей неделе команды проведут матчи 1/16 финала Кубка Франции. "Марсель" 20 января сыграет с "Ренном", а "Лорьян" на следующий день встретится с "Бастией".

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