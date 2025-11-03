ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Малиновский забил эффектный гол в матче Серии А

Руслан мощным дальним ударом открыл счет в поединке против "Сассуоло".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский забил эффектный гол в выездном матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Сассуоло".

32-летний украинец открыл счет на 18-й минуте встречи. После подачи с углового вратарь хозяев выбил мяч кулаками, а Руслан был первым на подборе и точно пробил из-за пределов штрафной площадки.

Для Малиновского это первый гол в нынешнем розыгрыше Серии А, он принял участие в девяти матчах. Также в активе украинского хавбека одна результативная передача.

На 4-й минуте поединка Руслан также получил желтую карточку, из-за чего пропустит следующую игру.

Отметим, что этот матч стал первым для генуэзской команды после увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера.

До этого поединка "Дженоа" набрала лишь три очка (3 ничьих и 6 поражений) в девяти стартовых турах Серии А и сейчас располагается на последней позиции.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie