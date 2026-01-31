- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Малиновский забил гол во втором подряд матче Серии А
Руслан реализовал пенальти в поединке против "Лацио".
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился забитым голом в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Лацио".
При счете 2:0 в пользу соперника 32-летний украинец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи, сократив отставание своей команды. За три минуты до этого он заработал желтую карточку.
Видео гола Малиновского
Это уже четвертый гол Руслана в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Также в его активе три ассиста.
Малиновский забил во втором подряд матче Серии А. В прошлом туре он пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи".
Малиновского заменили на 87-й минуте, а матч завершился победой "Лацио" со счетом 3:2.
Обзор матча "Лацио" – "Дженоа"
Сейчас "Дженоа" (23 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
В следующем туре чемпионата Италии "грифоны" 7 февраля будут принимать "Наполи".