Малиновский забил гол во втором подряд матче Серии А

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился забитым голом в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Лацио".

При счете 2:0 в пользу соперника 32-летний украинец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи, сократив отставание своей команды. За три минуты до этого он заработал желтую карточку.

Видео гола Малиновского

Это уже четвертый гол Руслана в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Также в его активе три ассиста.

Малиновский забил во втором подряд матче Серии А. В прошлом туре он пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи".

Малиновского заменили на 87-й минуте, а матч завершился победой "Лацио" со счетом 3:2 .

Обзор матча "Лацио" – "Дженоа"

Сейчас "Дженоа" (23 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре чемпионата Италии "грифоны" 7 февраля будут принимать "Наполи".