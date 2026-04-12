Малиновский забил супергол в матче чемпионата Италии
Руслан шикарным дальним ударом поразил ворота "Сассуоло".
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился красивым забитым голом в домашнем матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Сассуоло".
32-летний украинец открыл счет уже на 18-й минуте встречи, из-за пределов штрафной площадки отправив мяч в ближний верхний угол.
Этот гол стал для Малиновского шестым в текущем сезоне Серии А. Также в его активе три ассиста.
Руслан начал этот матч в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте. На 5-й минуте он получил желтую карточку.
Поединок завершился победой генуэзского клуба со счетом 2:1.
Обзор матча "Дженоа" — "Сассуоло"
После этого матча "Дженоа" (36 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" (42 балла) находится на 11-й позиции.
В следующем туре команда Малиновского 19 апреля на выезде сыграет с "Пизой", а "Сассуоло" 17 апреля примет "Комо".