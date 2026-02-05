- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А – видео
Украинец отличился роскошным ударом со штрафного в ворота "Болоньи".
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский признан автором лучшего гола итальянской Серии А по итогам января.
32-летний украинец пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи" в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Гол Руслана помог "грифонам" начать камбэк и, уступая в счете 0:2, одержать победу – 3:2.
Всего в этом сезоне Малиновский забил 4 гола и сделал 3 ассиста в Серии А.
Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии A. Следующий поединок генуэзцы проведут 7 февраля дома против "Наполи".
Ранее сообщалось, что бразилец из "Шахтера" отреагировал на слухи о своей натурализации в сборную Украины.