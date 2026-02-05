ТСН в социальных сетях

Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А – видео

Украинец отличился роскошным ударом со штрафного в ворота "Болоньи".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский признан автором лучшего гола итальянской Серии А по итогам января.

32-летний украинец пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи" в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Гол Руслана помог "грифонам" начать камбэк и, уступая в счете 0:2, одержать победу – 3:2.

Всего в этом сезоне Малиновский забил 4 гола и сделал 3 ассиста в Серии А.

Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии A. Следующий поединок генуэзцы проведут 7 февраля дома против "Наполи".

Ранее сообщалось, что бразилец из "Шахтера" отреагировал на слухи о своей натурализации в сборную Украины.

