Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А – видео

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский признан автором лучшего гола итальянской Серии А по итогам января.

32-летний украинец пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи" в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Гол Руслана помог "грифонам" начать камбэк и, уступая в счете 0:2, одержать победу – 3:2.

Всего в этом сезоне Малиновский забил 4 гола и сделал 3 ассиста в Серии А.

Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии A. Следующий поединок генуэзцы проведут 7 февраля дома против "Наполи".

