Манчестер Сити – Аль-Хиляль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд / © Associated Press

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Во вторник, 1 июля, английский "Манчестер Сити" и саудовский "Аль-Хиляль" сойдутся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025.

Поединок состоится на арене "Цитрус Боул" в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" вышел в плей-офф с первого места группы G. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили марокканский "Видад" (2:0), разгромили эмиратский "Аль-Айн" (6:0) и разбили итальянский "Ювентус" (5:2).

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"Аль-Хиляль" пробился в плей-офф со второй строчки квартета H. Подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с мадридским "Реалом" (1:1) и австрийским "Зальцбургом" (0:0), после чего обыграли мексиканскую "Пачуку" (2:0).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Аль-Хиляль

В Украине матч "Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Манчестер Сити – Аль-Хиляль

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают клуб АПЛ. На победу "небесно-голубых" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,28. Ничья – 6,50. Выигрыш саудовского коллектива по итогам 90 минут поединка – 9,50.

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На выход "Манчестер Сити" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,10. Триумф "Аль-Хиляля" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 7,20.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль" в четвертьфинале сыграет с триумфатором дуэли между миланским "Интером" и бразильским "Флуминенсе".

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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