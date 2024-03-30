Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 30-го тура АПЛ

Претенденты на чемпионский титул определят сильнейшего в очном противостоянии.
В воскресенье, 31 марта, "Манчестер Сити" и "Арсенал" украинца Александра Зинченко сразятся в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Перед началом тура "Арсенал" (64 очка) возглавляет таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На один балл от "канониров" и "мерсисайдцев" отстает "Манчестер Сити".
Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал
На территории Украины матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Арсенал
В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение "горожанам". На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья – 3,80. Выигрыш подопечных Микеля Артеты – 4,10.
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