Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 5-го тура АПЛ

Поединок состоится 22 сентября в Манчестере.
В воскресенье, 22 сентября, "Манчестер Сити" и "Арсенал" встретятся в центральном матче 5 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
После четвертого тура "горожане" с 12 очками лидируют в АПЛ. "Канониры" с 10 баллами находятся на второй позиции.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал
В Украине поединок "Манчестер Сити" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Арсенал
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья – 3,75. Выигрыш подопечных Микеля Артеты – 4,95.
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