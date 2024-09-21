Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 5-го тура АПЛ

В воскресенье, 22 сентября, "Манчестер Сити" и "Арсенал" встретятся в центральном матче 5 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После четвертого тура "горожане" с 12 очками лидируют в АПЛ. "Канониры" с 10 баллами находятся на второй позиции.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

В Украине поединок "Манчестер Сити" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья – 3,75. Выигрыш подопечных Микеля Артеты – 4,95.

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