Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Англии

"Горожане" и "канониры" разыграют первый трофей нового сезона.

В воскресенье, 6 августа, состоится матч за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

Команды сойдутся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. "Горожане" выиграли АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

В свою очередь, "канониры" заняли второе место в Премьер-лиге. Подопечные Микеля Артеты долгое время лидировали в чемпионской гонке, но на финише проиграли борьбу за титул "Манчестер Сити".

Следует отметить, что матч против "горожан" лондонский клуб проведет без двух важных игроков – украинский защитник Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, а бразильский нападающий Габриэл Жезус пропустит начало сезона из-за проблем с коленом.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

На территории Украины поединок за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Также матч можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Арсенал

Абсолютным фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,81. Ничья – 4,15. Выигрыш "пушкарей" – 4,75.

На итоговый триумф горожан в Суперкубке Англии коэффициент составляет 1,42. Завоевание трофея лондонцами – 3,00.

Действующим обладателем Суперкубка Англии является "Ливерпуль". Коллектив Юргена Клоппа год назад обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 .

В первом туре нового сезона АПЛ "Манчестер Сити" 11 августа приедет в гости к новичку элитного дивизиона – "Бернли".

"Арсенал" в стартовом матче чемпионата 12 августа будет принимать "Ноттингем Форест".

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