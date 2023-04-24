Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на суперматч АПЛ

"Горожане" и "канониры" в очной борьбе попытаются приблизиться к завоеванию чемпионства.

В среду, 26 апреля, "Манчестер Сити" примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко в центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед очной битвой "Арсенал" лидирует в АПЛ, набрав 75 очков. "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 5 баллов, но имеет два матча в запасе. Таким образом, грядущий поединок может сыграть весомую роль в определении, кто же станет чемпионом Англии в этом сезоне.

Добавим, что в матче первого круга, который состоялся 15 февраля в Лондоне, "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе проиграл "небесно-голубым" со счетом 1:3 .

Кроме того, в конце января "Арсенал" и "Манчестер Сити" встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Тогда минимальную победу и путевку в следующий раунд турнира одержали подопечные Хосепа Гвардиолы.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

На территории Украины поединок 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" можно будет посмотреть эксклюзивно на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Арсенал

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,65. Выигрыш лондонцев – 5,80.

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