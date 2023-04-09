Манчестер Сити – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сильнейший в этой дуэли в полуфинале сыграет против победителя пары "Реал" – "Челси".

Во вторник, 11 апреля, английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Команды встретятся на стадионе "Этихад" в Манчестере. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ответный поединок состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Бавария

На территории Украины первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Баварией" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Бавария

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение "горожанам". На победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются ставки с коэффициентом 1,82. Ничья – 4,15. Выигрыш мюнхенцев – 4,65.

Фаворитом двухматчевого противостояния также считается английский клуб. На проход "небесно-голубых" в полуфинал турнира можно поставить с коэффициентом 1,57. На то, что в следующую стадию выйдет немецкий коллектив, коэффициент равен 2,45.

Перед игрой против мюнхенцев "Манчестер Сити" в гостях разбил "Саутгемптон" (1:4) в чемпионате Англии. Подопечные Гвардиолы преследуют "Арсенал" украинца Александра Зинченко в борьбе за титул АПЛ.

"Саутгемптон" (1:4) в чемпионате Англии. Подопечные Гвардиолы преследуют "Арсенал" украинца Александра Зинченко в борьбе за титул АПЛ. "Бавария" в последнем матче на выезде одолела "Фрайбург" (0:1) в Бундеслиге, отомстив таким образом за сенсационный вылет из Кубка Германии. Мюнхенцы лидируют в чемпионате с двухочковым преимуществом над дортмундской "Боруссией".

Напомним, победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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