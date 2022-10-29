"Манчестер Сити" без Холанда справился с "Лестером" и захватил лидерство в АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде минимально обыграл "Лестер" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) - 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "горожане" забили в начале второго тайма. На 49-й минуте Кевин Де Брюйне швыкарным ударом со штрафного попал точно "девятку" ворот "лисиц".

Такую скромную победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно объяснить отсутствием на поле главного бомбардира команды - Эрлинга Холанда.

На неделе звездный норвежец получил повреждение в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд, поэтому не попал в заявку "небесно-голубых" на матч против "Лестера".

Победа позволила "Манчестер Сити" с 29 очками выйти на первое место в АПЛ, сдвинув с вершины "Арсенал" (28), за который выступает украинец Александр Зинченко. "Лестер" с 11 баллами остался 17-м.

В следующем туре "горожане" будут принимать "Фулхэм", а команда Брендана Роджерса на выезде сыграет с "Эвертоном" еще одного нашего соотечественника - Виталия Миколенко.

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