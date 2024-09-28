"Манчестер Сити" без претендента на "Золотой мяч" споткнулся в АПЛ против "Ньюкасла" (видео)

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" в стартовом матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме "горожане" заработали минимальное преимущество в счете – на 35-й минуте Йошко Гвардиол забил после передачи Джека Грилиша.

На старте второго тайма "сороки" отыгрались – на 57-й минуте пенальти реализовал Энтони Гордон.

Больше команды не отмечались. Для команды Хосепа Гвардиолы это вторая подряд потеря очков на чемпионате Англии. В прошлом туре "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2).

Отметим, что игру с "Ньюкаслом" пропустил один из лидеров "Манчестер Сити" и претендент на "Золотой мяч" – испанский полузащитник Родри, который выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

Кроме того, также из-за травмы участие в поединке не принимал еще один очень важный игрок "небесно-голубых" – бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Манчестер Сити" с 14 очками продолжает лидировать в АПЛ — "горожане" на 2 балла опережают "Ливерпуль" и "Астон Виллу", которые провели на один поединок меньше. "Ньюкасл" (11 пунктов) размещается на пятой позиции.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Сити" 5 октября примет "Фулхэм", а подопечные Эдди Хау в тот же день на выезде сыграют против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко.

Читайте также:

"Александрия" одолела "Кривбасс" и вернула себе единоличное лидерство в УПЛ (видео)

Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты всех матчей

УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица