"Манчестер Сити" без Зинченко прервал 12-матчевую победную серию в АПЛ

Лидер турнирной таблицы сыграл вничью с "Саутгемптоном".
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде неожиданно сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 1:1.
Счет матча открыл на седьмой минуте Кайл Уокер. "Городцы" отыгрались лишь на 65-й минуте — гол на счету Кевина Де Брюйне.
Команда Гвардиолы не выиграла у АПЛ впервые с 30 октября, когда уступила "Кристалл Пелас" (0:2). Сегодня прервалась 12-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пока не набрал оптимальную форму и пропустил сегодняшний матч.
- "Манчестер Сити" на расстоянии лидирует в АПЛ с 57 очками. "Саутгемптон" идет на 12-ю позиции.
- В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет с "Брентфордом", а "Саутгемптон" встретится с "Тоттенхэмом".
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