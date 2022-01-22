"Манчестер Сити" без Зинченко прервал 12-матчевую победную серию в АПЛ

"Манчестер Сити" без Зинченко прервал 12-матчевую победную серию в АПЛ

Лидер турнирной таблицы сыграл вничью с "Саутгемптоном".

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде неожиданно сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 1:1.

Счет матча открыл на седьмой минуте Кайл Уокер. "Городцы" отыгрались лишь на 65-й минуте — гол на счету Кевина Де Брюйне.

Команда Гвардиолы не выиграла у АПЛ впервые с 30 октября, когда уступила "Кристалл Пелас" (0:2). Сегодня прервалась 12-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пока не набрал оптимальную форму и пропустил сегодняшний матч.

"Манчестер Сити" на расстоянии лидирует в АПЛ с 57 очками. "Саутгемптон" идет на 12-ю позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет с "Брентфордом", а "Саутгемптон" встретится с "Тоттенхэмом".

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