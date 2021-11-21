"Манчестер Сити" без Зинченко разорвал "Эвертон" и вернулся на второе место в АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы забила "ирискам" три "сухих" мяча.
"Манчестер Сити" разгромно победил "Эвертон" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Этихад" завершился со счетом 3:0.
В конце первого тайма Рахим Стерлинг вывел "горожан" вперед. Во второй половине встречи "небесно-голубые" укрепили свое преимущество - на 55-й минуте красивым пушечным ударом забил Родри, а на 86-й минуте Бернарду Силва сделал счет разгромным.
Украинец Александр Зинченко попал в заявку "горожан" на этот матч, но все 90 минут провел на скамейке запасных.
- "Манчестер Сити" (26 очков) вернулся на второе место в АПЛ, откуда команду Гвардиолы вчера потеснил "Ливерпуль" - подопечные Юргена Клоппа в центральном матче тура уничтожили "Арсенал" - 4:0.
- "Эвертон" с 15 баллами остался на 11-й позиции.
- В следующем туре АПЛ "горожане" примут "Вест Хэм", а "ириски" на выезде сыграют против "Брентфорда". Поединки пройдут 28 ноября.
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