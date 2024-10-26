"Манчестер Сити" благодаря Холанду одолел аутсайдера и возглавил АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" победил "Саутгемптон" в домашнем матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "горожане" забили уже на старте встречи. На пятой минуте результативным ударом отличился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (23 очка) поднялся на первое место в АПЛ – команда Хосепа Гвардиолы на 2 балла опережает "Ливерпуль", который имеет игру в запасе. В воскресенье, 27 октября, мерсисайдцы могут вернуть себе лидерство, если в Лондоне обыграют "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

"Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе всего один зачетный пункт.

В следующем туре АПЛ "небесно-голубые" 2 ноября на выезде сыграют против "Борнмута" украинца Ильи Забарного, а "святые" в тот же день примут "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко.

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