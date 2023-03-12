"Манчестер Сити" благодаря Холанду вырвал непростую победу и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы сократила отставание от лидера чемпионата до двух очков.

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:1 .

Подопечные Пепа Гвардиолы владели инициативой на протяжении всего поединка, но вырвать победу сумели только в концовке. На 78-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холанд реализовал пенальти.

Обзор матча

"Манчестер Сити" (61 очко) занимает второе место в АПЛ, отставание от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко – уменьшилось до двух баллов. "Канониры" 12 марта сыграют с "Фулхэмом".

"Кристал Пэлас" (27 пунктов) остался на 12-й позиции.

Следующий матч АПЛ "горожане" проведут 1 апреля дома против "Ливерпуля", а "Кристал Пэлас" 15 марта на выезде сыграет с "Брайтоном" в перенесенном поединке 8-го тура чемпионата Англии.

Напомним, во вторник, 14 марта, "Манчестер Сити" примет "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра этих команд в Германии завершилась вничью 1:1.

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