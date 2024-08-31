"Манчестер Сити" благодаря второму подряд хет-трику Холанда обыграл "Вест Хэм" в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм" в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 1:3 .

Героем встречи стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик. Норвежец забивал на 10-й, 30-й и 83-й минутах. Ассистировали ему Бернарду Силву, Рико Льюис и Матеус Нунес.

"Молотобойцы" смогли ответить лишь один раз. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "небесно-голубых" Рубен Диаш.

Отметим, что Холанд отличился хет-триком во втором матче подряд. В прошлом туре АПЛ он трижды забил в ворота новичка элитного дивизиона "Ипсвича".

Обзор матча "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Одержав третью подрял победу на старте нового сезона АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы с 9 очками возглавила турнирную таблицу. "Вест Хэм" находится на 14-й позиции, имея в своем активе три зачетных балла.

В следующем туре АПЛ, после международной паузы, "Манчестер Сити" 14 сентября примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Вест Хэм" в тот же день на выезде сыграет с "Фулхэмом".

Читайте также:

Забарный победил Миколенко: "Борнмут" совершил безумный камбэк против "Эвертона" в АПЛ (видео)

"Арсенал" с Зинченко в меньшинстве понес первую потерю очков в сезоне АПЛ (видео)

Четвертая победа подряд: "Барселона" поиздевалась над соперником в чемпионате Испании (видео)