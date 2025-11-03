Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" – "Боруссия Дортмунд" / © Associated Press

В среду 5 ноября "Манчестер Сити" примет дортмундскую "Боруссию" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Манчестер Сити" (7 очков) занимает седьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили "Наполи" (2:0), сыграли вничью с "Монако" (2:2) и обыграли "Вильярреал" (2:0).

"Боруссия" (7 баллов) идет на шестой строчке в таблице ЛЧ. Дортмундцы сыграли вничью с "Ювентусом" (4:4), после чего победили "Атлетик" Бильбао (4:1) и "Копенгаген" (4:2).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

В Украине поединок "Манчестер Сити" – "Боруссия Дортмунд" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу английского клуба можно поставить с коэффициентом 1,42. Ничья – 5,50. Выигрыш немецкой команды – 6,55.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.