Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд: где смотреть матч Лиги чемпионов и какие ставки букмекеров

В среду, 14 сентября, английский "Манчестер Сити" примет немецкую "Боруссию" Дортмунд в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В среду, 14 сентября , в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 встретятся "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия".

Матч команды Хосепа Гвардиолы против "шмелей" состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Интереса этому противостоянию, бесспорно, добавляет тот факт, что звездный новичок "горожан" Эрлинг Холанд, который уже успел установить рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ, сыграет против своего бывшего клуба.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд

Абсолютным фаворитом этого поединка является английский клуб. На победу "небесно-голубых" можно поставить с коэффициентом 1,20. Ничья - 8,00. Триумф немецкого коллектива станет громкой сенсацией - 14,50.

В другом матче группы G чемпион Дании "Копенгаген" примет испанскую "Севилью". Эта встреча также начнется 14 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 5 октября: "Манчестер Сити" - "Копенгаген", "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд.

Напомним, в первом туре группового раунда самого престижного евротурнира "Манчестер Сити" на выезде уничтожил "Севилью" (0:4), а дортмундская "Боруссия" разгромила дома "Копенгаген" (3:0).

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