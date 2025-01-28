Манчестер Сити – Брюгге: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команда Хосепа Гвардиолы вылетит из турнира, если не сможет победить бельгийский клуб.

В среду, 29 января, "Манчестер Сити" примет "Брюгге" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После семи туров "горожане" с 8 очками занимают 25-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, находясь за пределами зоны плей-офф. Только победа позволит подопечным Хосепа Гвардиолы избежать вылета из турнира и пробиться в стыковые матчи.

"Брюгге" с 11 баллами располагается на 20-й строчке турнирной таблицы ЛЧ. Бельгийский клуб претендует на плей-офф и точно попадет туда, если не проиграет действующему чемпиону Англии.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Брюгге

В Украине поединок "Манчестер Сити" – "Брюгге" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Брюгге

Букмекеры считают абсолютным фаворитом поединка английский коллектив. На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Ничья – 7,70. Выигрыш "Брюгге" – 16,00.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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