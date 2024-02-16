Манчестер Сити – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 25-го тура АПЛ

"Челси" украинца Михаила Мудрика попытается остановить главного фаворита в борьбе за чемпионство.

В субботу, 17 февраля, "Манчестер Сити" примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

После 24-го тура "Манчестер Сити" (52 очка) занимает второе место в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на два балла отстает от лидера "Ливерпуля", но имеет один матч в запасе. "Челси" (34 пункта) находится на десятой позиции.

В прошлом туре "горожане" обыграли "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко (2:0), а "пенсионеры" без Мудрика вырвали победу над "Кристал Пэлас" (3:1).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

На территории Украины матч "Манчестер Сити" – "Челси" можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция поединка не запланирована.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Челси

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры называют "Манчестер Сити". Победа подопечных Гвардиолы оценивается коэффициентом 1,41. Ничья – 5,70. Выигрыш лондонцев – 8,50.

Напомним, в первом круге текущего чемпионата "Челси" и "Манчестер Сити" выдали феерический матч. Тогда лондонский клуб с Мудриком на последних минутах вырвал ничью (4:4).

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