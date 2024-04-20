Манчестер Сити – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Англии

Поединок состоится 20 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В субботу, 20 апреля, "Манчестер Сити" и "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика встретятся в полуфинале Кубка Англии.

Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

На пути в 1/2 финала команда Хосепа Гвардиолы прошла "Хаддерсфилд", "Тоттенхэм", "Лутон" и "Ньюкасл".

"Пенсионеры" добрались до полуфинала, выбив из турнира "Престон", "Астон Виллу", "Лидс" и "Лестер".

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

На территории Украины полуфинальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Челси

Несомненным фаворитом поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу горожан в основное время можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья – 4,40. Выигрыш лондонцев по итогам 90 минут игры – 5,30.

На выход команды Гвардиолы в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,32. На проход подопечных Маурисио Почеттино в решающий матч турнира – 3,45.

В финале Кубка Англии победитель матча "Манчестер Сити" – "Челси" сыграет с триумфатором другого полуфинала, в котором 21 апреля будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и представитель Чемпионшипа "Ковентри Сити".

Финал Кубка Англии состоится 25 мая на лондонском стадионе "Уэмбли".

Действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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