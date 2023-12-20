Манчестер Сити – Флуминенсе: где смотреть и ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

Обладатель трофея определится в борьбе между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

В пятницу, 22 декабря, состоится финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2023, в котором сразятся английский "Манчестер Сити" и бразильский "Флуминенсе".

Решающий поединок турнира будет сыгран в городе Джидда в Саудовской Аравии. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" получил право выступить на Клубном чемпионате мира как триумфатор Лиги чемпионов УЕФА. В свою очередь, "Флуминенсе" приехал на турнир благодаря выигрышу Кубка Либертадорес.

Согласно регламенту соревнований, оба клуба начали свой путь на турнире сразу с полуфиналов. "Флуминенсе" победил египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0, а "Манчестер Сити" разгромил японскую "Ураву Ред Даймондс" (3:0).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Флуминенсе

На территории Украины финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу между "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Флуминенсе

Букмекеры несомненным фаворитом грядущего поединка считают европейский клуб. На победу подопечных Хосепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья – 5,40. Триумф представителя Южной Америки по итогам основного времени матча – 9,60.

На то, что "Манчестер Сити" станет победителем Клубного чемпионата мира, принимаются ставки с коэффициентом 1,16. Итоговый успех "Флуминенсе" – 5,70.

Добавим, что нынешний клубный чемпионат мира станет последним в таком формате. С 2025 года турнир будут проводить раз в четыре года, а количество участников вырастет до 32 команд. Следующий Клубный чемпионат мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на КЧМ по футболу и первым в истории нашего государства обладателем этого трофея.

"Реал" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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