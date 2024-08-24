"Манчестер Сити" хет-триком Холанда разбил новичка АПЛ, "Эвертон" с Миколенко разгромно проиграл

В матчах 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Манчестер Сити" дома разбил "Ипсвич" ( 4:1 ), а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде потерпел разгромное поражение от "Тоттенхэма" ( 4:0 ).

Новичок элитного дивизиона открыл счет в поединке против действующего чемпиона на 7-й минуте – отличился Сэмми Смодич.

Однако затем подопечные Хосепа Гвардиолы забили трижды в течение четырех минут: на 12-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти, на 14-й минуте Кевин Де Бр.йне нанес точный удар после передачи Савиньо, а на 16-й минуте Холанд оформил дубль, воспользовавшись ассистом от Де Брюйне.

В конце матча "горожане" в четвертый раз поразили ворота "трактористов" – на 88-й минуте свой третий гол забил Холанд, таким образом завершив поединок с хет-триком.

Добавим, что в середине второго тайма на поле вышел Илкай Гюндоган, который вернулся в "Манчестер Сити" после того, как год играл за "Барселону".

Для "Манчестер Сити" это вторая победа подряд на старте АПЛ. Команда Гвардиолы с 6 очками возглавляет турнирную таблицу. "Ипсвич" потерпел второе поражение в сезоне и без зачетных баллов занимает предпоследнюю строчку.

В параллельном матче "Тоттенхэм" отправил четыре безответных мяча в ворота "Эвертона". На 14-й минуте счет в игре открыл Ив Биссума, а на 25-й минуте забил Сон Хын Мин.

После перерыва "шпоры" довели дело до разгрома. На 71-й минуте отличился Кристиан Ромеро, а на 77-й минуте дубль оформил Сон Хын Мин.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл полный матч.

Для "Эвертона" это второе поражение подряд на старте сезона АПЛ, в первом туре "ириски" уступили "Брайтону" (0:3). Команда Миколенко замыкает турнирную таблицу с нулем в графе очков.

"Тоттенхэм" одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Англии. "Шпоры" с 4 очками поднялись на третью позицию.

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