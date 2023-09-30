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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неожиданные поражения в 7-м туре АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неожиданные поражения в 7-м туре АПЛ (видео)

"Вулвергемптон" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

Клубы из Манчестера не справились с менее именитыми соперниками.

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" (2:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Кристал Пэлас" (0:1).

"Манчестер Сити" пропустил уже на 13-й минуте – автоголом отличился Рубен Диаш. На старте второго тайма "горожане" отыгрались – Хулиан Альварес на 58-й минуте восстановил паритет в матче.

Однако "волкам" сенсационно удалось вырвать победу – решающий гол на 66-й минуте забил Хи Чхан Хван.

Для команды Хосепа Гвардиолы это первое поражение в сезоне АПЛ. "Манчестер Сити" с 18 очками продолжает находиться на вершине АПЛ, но потеряет лидерство, если "Ливерпуль" в центральном матче тура обыграет "Тоттенхэм".

"Вулверхэмптон" (7 очков) поднялся на 13-е место в чемпионате Англии.

В параллельном поединке "Кристал Пэлас" одолел МЮ благодаря голу Йоахима Андерсена на 25-й минуте.

После этого поражения "Манчестер Юнайтед" (9 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. "Кристал Пэлас" (11 баллов) переместился на девятую позицию.

Обзор матча

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Дата публикации
Просмотры
313
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