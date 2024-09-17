Манчестер Сити – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, английский "Манчестер Сити" примет итальянский "Интер" из Милана в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Все соперники "Манчестер Сити": "Интер", ПСЖ, "Брюгге", "Ювентус", "Фейеноорд", "Спортинг", "Спарта" Прага, "Слован" Братислава.

Все соперники "Интера": "РБ Лейпциг", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Байер", "Црвена Звезда", "Янг Бойз", "Монако", "Спарта" Прага.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер

В Украине поединок "Манчестер Сити" – "Интер" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Интер

Явным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" принимаются ставки с коэффициентом 1,56. Ничья – 4,55. Выигрыш "нерадзурри" – 5,90.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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