Манчестер Сити – Лейпциг, Порту – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 14 марта, в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Манчестер Сити" будет принимать "Лейпциг", а "Порту" дома встретится с "Интером".

Оба поединка начнутся в 22:00 по киевскому времени.

В первых матчах в этих парах "Лейпциг" и "Манчестер Сити" в Германии сыграли вничью (1:1), а "Интер" в Италии минимально обыграл "Порту" (1:0).

Где смотреть матчи Манчестер Сити – Лейпциг, Порту – Интер

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Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Лейпциг

Абсолютным фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья – 5,50. Выигрыш немецкого клуба – 9,10.

На проход английского клуба в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,15. Итоговый успех "быков" станет громкой сенсацией – 6,40.

Прогнозы букмекеров на матч Порту – Интер.

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение португальскому клубу. На победу "драконов" предлагают поставить с коэффициентом 2,60. Ничья – 3,40. Выигрыш итальянского коллектива – 2,86.

Фаворитом двухматчевого противостояния остается "Интер". На выход "нередзурри" в 1/4 финала дают коэффициент 1,38. На то, что в следующую стадию плей-офф выйдет "Порту", коэффициент равен 3,35.

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