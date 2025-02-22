Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 23 февраля, "Манчестер Сити" будет принимать "Ливерпуль" в центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В настоящее время "Манчестер Сити" (44 очка) занимает четвертое место в таблице АПЛ. "Ливерпуль" (61 балл) лидирует, имея гандикап в 8 пунктов от ближайшего преследователя "Арсенала". К тому же мерсисайдцы провели на один матч больше.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль

В Украине матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Арне Слота принимаются ставки с коэффициентом 2,24. Ничья – 3,85. Выигрыш команды Хосепа Гвардиолы – 3,00.

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