Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на топ-матч АПЛ

"Горожане" и мерсисайдцы поборются за первую строчку чемпионата Англии.

В субботу, 25 ноября, состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Команды сыграют на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

"Горожане" и мерсисайдцы подходят к поединку на лидерских позициях в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" (28 очков) занимает первое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" идет на второй строчке, отставая от "небесно-голубых" лишь на один балл.

В предыдущем туре АПЛ, который состоялся перед недавней международной паузой, "Манчестер Сити" в сумасшедшем матче сыграл вничью с "Челси" Михаила Мудрика (4:4), а "Ливерпуль" разбил "Брентфорд" еще одного украинца Егора Ярмолюка (3:0).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль

На территории Украины матч 13-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, доступный в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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Также поединок "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы. На победу действующего чемпиона Англии можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 4,40. Выигрыш подопечных Юргена Клоппа – 4,55.

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