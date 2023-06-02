Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Англии

В субботу, 3 июня, состоится финальный поединок Кубка Англии сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Решающую игру турнира примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На пути к финалу "Манчестер Сити" выбил "Челси" (4:0), "Арсенал" (1:0), "Бристоль Сити" (3:0), "Бернли" (6:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:0).

"Манчестер Юнайтед" пробился в финал, пройдя "Эвертон" (3:1), "Рединг" (3:1), "Вест Хэм" (3:1), "Фулхэм" (3:1) и "Брайтон" (0:0) в серии пенальти.

За свою историю "Манчестер Сити" шесть раз выигрывал Кубок Англии (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019). "Манчестер Юнайтед" становился обладателем этого трофея 12 раз (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016).

Отметим, что в этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы может оформить требл. "Горожане" уже стали чемпионами АПЛ, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где 10 июня встретятся с миланским "Интером".

Для "Манчестер Юнайтед" нынешняя кампания сложилась не столь успешно, но подопечные Эрика тен Хага выполнили свою главную задачу – финишировали в топ-4 чемпионата Англии, пробившись в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме того, "красные дьяволы" завоевали Кубок английской лиги.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

На территории Украины финальный поединок Кубка Англии можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine. Также трансляция игры будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры единогласно называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,56. Ничья – 4,70. Выигрыш МЮ по итогам 90 минут встречи – 6,20.

На то, что "Манчестер Сити" станет обладателем трофея, принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Итоговый успех "Манчестер Юнайтед" – 4,00.

Добавим, что Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире: первый розыгрыш этого турнира состоялся в сезоне-1871/72.

Рекордсменом по победам в Кубке Англии является лондонский "Арсенал" – "канониры" выигрывали трофей 14 раз.

Действующим обладателем Кубка Англии является "Ливерпуль", который в прошлом году в финале победил "Челси" в серии пенальти.

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