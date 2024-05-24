Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Англии

В субботу, 25 мая, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале Кубка Англии по футболу.

Решающий матч турнира состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На пути в финал команда Хосепа Гвардиолы прошла "Хаддерсфилд" (5:0), "Тоттенхэм" (1:0), "Лутон" (6:2), "Ньюкасл" (2:0) и "Челси" (1:0).

"Красные дьяволы" добрались до финала, выбив из турнира "Уиган" (2:0), "Ньюпорт" (4:2), "Ноттингем" (1:0), "Ливерпуль" (4:3) и "Ковентри" (4:3).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

На территории Украины финальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Абсолютным фаворитом финального поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу "горожан" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,39. Ничья – 5,80. Выигрыш подопечных Эрика тег Хага по итогам 90 минут – 9,00.

На триумф команды Гвардиолы с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,19. Итоговый успех "Манчестер Юнайтед" – 5,20.

Отметим, что действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Напомним, в этом сезоне "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии, что никому не удавалось раньше. "Манчестер Юнайтед" финишировал на восьмом месте в итоговой турнирной таблице – это худший результат в истории клуба за все время существования АПЛ.

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